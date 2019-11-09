بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم توقيع اتفاقية بـ 500 مليون يورو مع بنك مصر قبل نهاية العام

كتبت- منال المصري:

يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي توقيع إتفاقية تمويلية بقيمة 500 مليون يورو مع بنك مصر قبل نهاية العام الجاري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكره البنك في بريد إلكتروني أرسله لمصراوي.

وكان مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وافق خلال العام الجاري على توفير خط ائتمان جديد لبنك مصر بقيمة 500 مليون يورو لتوفير التمويل اللازم لاستثمارات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر.

وسبق ووفر البنك المملوك للإتحاد الأوروبي تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لبنك مصر على شريحتين في نهاية العام المالي 2017- 2018، بحسب ما ذكره البنك في رسالته لمصراوي.

وقال البنك إنه وفر 1.4 مليار يورو خلال عامي 2016 و2017 لدعم قطاع النقل وتوليد الطاقة المتجددة ودعم تطوير القطاع الخاص عبر خطوط الائتمان التي وفرها من خلال البنوك المحليين لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

واستثمر البنك الأوروبي في صناديق الاستثمار التي تساعد بدورها في دعم القطاع الخاص.

وأضاف في رسالته أن إجمالي استثمارات البنك لمصر بلغت 808 ملايين يورو خلال العام الماضي، لدعم مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في الفيوم، ومشروع محطة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ علاوة على دعم االمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وكان البنك كثف من حجم أنشطته التمويلية خلال السنوات الماضية في إطار مبادرة دعم المناعة الإقتصادية "Economic Resilience Initiative - ERI" والتي تدعمها المفوضية الأوروبية والدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وساعدت المبادرة في الوصول إلى نطاق أوسع من المستفيدين في مصر وزيادة حجم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال مول 4 مشروعات في إطار المبادرة و توسعة وتطوير محطة الصرف الصحي في الفيوم (172 مليون يورو على شريحتين بقيمة 126 مليون يورو و46 مليون يورو) ، وتمويل خطوط ائتمان لحساب بنك الإسكندرية (20 مليون يورو) وبنك تنمية الصادرات (28 مليون يورو) وبنك مصر الخليجي (18 مليون يورو) بحسب البنك.