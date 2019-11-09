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    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    10:55 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    القاهرة- مصراوي:

    استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعارها أمس.

    وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 و 4.5 جنيه والبصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه.

    البطاطس بين 3.75 و 6.5 جنيه.

    البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

    الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

    الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    جوافة بين 2 و5 جنيهات.

    رمان بين 2 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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