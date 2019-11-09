استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعارها أمس.
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 و 4.5 جنيه والبصل بين 2.75 و4.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه.
البطاطس بين 3.75 و 6.5 جنيه.
البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
جوافة بين 2 و5 جنيهات.
رمان بين 2 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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