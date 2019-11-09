استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعارها أمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 و 4.5 جنيه والبصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.75 و 6.5 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و5 جنيهات.

رمان بين 2 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.