بنك انجلترا يحذر من آثار اتفاق بريكست على الاقتصاد البريطاني

لندن – (أ ش أ):

حذر بنك انجلترا من توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد، مرجعًا السبب في ذلك إلى اتفاق بوريس جونسون بشأن بريكست.

وقال محافظ البنك، مارك كارني، في مؤتمر صحفي، "في الوقت الذي تسير فيه الأخبار عن السياسة جنبا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية، من الأهمية بمكان التريث والنظر إلى الصورة الأكبر عالميا، والتي لا تدعو إلى التفاؤل".

وتوقعت لجنة السياسة النقدية تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو واحد في المئة بنهاية عام 2022، مقارنة بتوقعاتها في أغسطس الماضي.

وعزت اللجنة جزءا من هذا التراجع إلى أثر اتفاق بريكست المقترَح، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.