العضو المنتدب للسويس للصلب لمصراوي: المصنع الجديد سيوازن أسعار الحديد في السوق

كتبت- منار الرخ:

قال رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للحديد والصلب، إن افتتاح مصنع درفلة السويس اليوم الثلاثاء، سيخلق حالة من التوازن في تسعير الحديد في السوق المحلي.

وأضاف الضو، في تصريحات لمصراوي، أن المصنع سيرفع حجم إنتاج الحديد في مصر، مشيرا إلى أن المصنع سينتج نوعيات من الحديد مطابقة للمواصفات العالمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنعًا جديدًا لدرفلة الحديد في شركة السويس للصلب، ليرتفع عدد مصانعها إلى 3 مصانع درفلة.

ويقع المصنع الجديد لدرفلة الحديد بشركة السويس للصلب، على مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا، بحسب ما قاله مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الافتتاح.

وبعد افتتاح المصنع الجديد، تمتلك شركة السويس للصلب، 3 مصانع لدرفلة الحديد وإنتاج حديد التسليح، لترتفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالشركة إلى 2.3 مليون طن سنويا.

ويعمل المصنع الجديد بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لتحويله إلى حديد اسفنجي، ثم يتم صهره في الأفران الكهربائية ثم تشكيله كمنتج نهائي.

ويضم مجمع مصانع شركة السويس للصلب 11 مصنعا، تشمل مصنعا لاختزال مكورات الحديد ومصنعين للصهر، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويره.