المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر.

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام 7، و11، و12 نوفمبر الحالي بدلاً من أيام 8، و9، و10 المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية.

وذكرت أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام 24، و25، و26 من الشهر نفسه مع إضافة يومي 29، و30 بدلًا من يومي الإجازة 27، و28، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر في المواعيد المعتادة أيام 8، و9، و10.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام 23، و26، و27، و28، و29، و30، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام 8، و9، و12 يناير.

وكانت الوزارة قدمت مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية لتبدأ في 14 يوليو، و8 أغسطس، و15 سبتمبر، و20 أكتوبر.