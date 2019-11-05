  • عاجل:السيسي: سنتوسع في إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه لنتجنب الفقر المائي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

    04:05 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

    معاملات بنكية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر.

    وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام 7، و11، و12 نوفمبر الحالي بدلاً من أيام 8، و9، و10 المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية.

    وذكرت أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام 24، و25، و26 من الشهر نفسه مع إضافة يومي 29، و30 بدلًا من يومي الإجازة 27، و28، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر في المواعيد المعتادة أيام 8، و9، و10.

    وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام 23، و26، و27، و28، و29، و30، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام 8، و9، و12 يناير.

    وكانت الوزارة قدمت مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية لتبدأ في 14 يوليو، و8 أغسطس، و15 سبتمبر، و20 أكتوبر.

    رواتب موظفي الحكومة صرف رواتب موظفي الحكومة وزارة المالية

    الخبر التالى:

    رئيس "QNB" الأهلي: المركزي طالب البنوك بنشر مليون نقطة بيع حتى 2021
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان