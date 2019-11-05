أسعار النفط تستقر وسط آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يُبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 62.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 56.45 دولار للبرميل، وربحت العقود 0.6% أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية انخفضت، بحسب ما أظهره استطلاع رأي مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين.

وتلقى النفط الدعم من آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مما قد يعزز الطلب.

ويتابع مستثمرو النفط عن كثب الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو السعودية والمتوقع أن يكون أكبر إدراج في العالم.

وعلى جانب الإمدادات، خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، لكنها فوتت مجددا تعهدها بموجب اتفاق لكبح الإنتاج.

وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار المجموعة المعروفة باسم "أوبك"، منذ يناير الماضي اتفاقا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.