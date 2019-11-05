البورصة ترتفع 0.31% مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:26 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% إلى مستوى 14625 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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