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    البورصة ترتفع 0.31% مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:26 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    البورصة ترتفع 0.31% مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% إلى مستوى 14625 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

    البورصة مؤشر البورصة السندات والاسهم

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