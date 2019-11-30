مكاتب ذكية وخدمات تمويلية.. تقنيات بريدية حديثة بـ"كايرو آي سي تي"

كتب- علاء حجاج:

يشارك البريد المصري في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cairo ICT بعدد من الخدمات الجديدة والحلول التقنية الحديثة التي تهدف إلى دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم السبت إن البريد يشارك هذا العام بالعديد من الأجهزة التكنولوجية والحلول التقنية الحديثة التي تساهم في تطبيق الهوية الرقمية بما يتيح للعملاء تأدية جميع الخدمات بكل سهولة.

ويقدم البريد المصري هذا العام مكتب البريد الذكي "" Smart Post Office والذي يعد الجيل الجديد من المكاتب البريدية حيث أنه يعتمد بالكامل على أحدث التقنيات التفاعلية من خلال " ATM- ITM- POS Biometric " والتي تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

كما يمكن مكتب البريد الذكي المواطنين من الحصول على بطاقاتهم الإلكترونية بطريقة فورية وتتميز هذه التقنية الحديثة بتسجل بصمة العين واليد لعملاء البريد وربطها بأرقام حساباتهم، بما يمكن العميل لاحقا من استخدام ماكينات "ATM- ITM" ببصمة اليد أثناء المعاملات دون الحاجة لإدخال الرقم السري بما يضمن أعلى سبل الأمان.

كما توفر المكاتب الجديدة العديد من الخدمات الحكومية مثل إصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم كما يتمتع الجيل الجديد من مكاتب البريد بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات.

كذلك تم ربط الماكينة بنظام "Biometric" وهو نظام تأمين يعتمد على النظم الحيوية عن طريق بصمة اليد والعين بهدف تأمين الحسابات والمعاملات، بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى ومن المقرر أن يتم نشر هذه النماذج في التجمعات السكانية المميزة والمولات التجارية الكبيرة، بحسب البيان.

وأضاف الصغير في بيان صحفي اليوم، أن البريد المصري سيطلق هذا العام الجيل الثاني من بطاقات "ايزي باي" ذات الشريحة والجيل الثالث المتمثل في البطاقات اللاتلامسية والتي تتيح لحامليها إجراء عمليات الشراء عن طريق تلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري عند تنفيذ كل عملية.

كما يمكن ربط البطاقة بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "EASY PAY APP" لتسهيل المعاملات المالية على العملاء من إرسال واستقبال الحوالات وسداد الفواتير بالإضافة إلى حفظ معلومات السداد التي تمت من قبل تجنباً لإعادة إدخال البيانات مرة أخرى عند إجراء نفس العملية.

كما يستعرض البريد خلال المعرض خدمة "Visa Direct" وهي خدمة مقدمة لحاملي بطاقات فيزا ذات الخصم المباشر أو مسبقة الدفع حيث انها تمكن العملاء من تلقي التحويلات المالية من الخارج بشكل لحظي على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للفروع للحصول على التحويل بما يضمن توفير الوقت والجهد على العملاء.

كما يقدم البريد المصري هذا العام نموذج الأكشاك البريدية الجديد "Bosta Express" وهو نموذج مصغر لمكتب البريد ويؤدي كافة الخدمات التي يقدمها مكتب البريد، ومن المقرر أن تكون هذه الاكشاك متاحة بمحطات الوقود والاندية والجامعات والمدارس.

وأوضح الصغير أن البريد يقدم خلال فعاليات المعرض تجربة حية لمشروع العنونة البريدية الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه العام الماضي وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، حيث أنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوى الجمهورية.

ويطلق البريد خلال المعرض موقع التجارة الإلكترونية "ماي ايجبت ستور" والذي يعد أول موقع تجاري مصري يمكن العملاء من التسوق من الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة وبأقل مدة تسليم وبأسعار تنافسية.

ومن المقرر خلال فعاليات المعرض إطلاق خدمة بيع تذاكر القطارات عبر المكاتب البريدية المختلفة بهدف تسهيل حصول المواطنين على تذاكر القطارات.

كما يطلق البريد المصري خدمة "تمويلي" وهي خدمة جديدة تتيح لراغبي الحصول على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.