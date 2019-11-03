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    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

    02:43 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14622 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه، و24 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.2 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسة بالأسبوع الماضي.

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