البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها
كتبت- دينا خالد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14622 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه، و24 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.2 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسة بالأسبوع الماضي.
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