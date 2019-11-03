وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

كتب- علاء حجاج:

تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعمال الانشائية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 211 فدانا لتكون مقراً لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها.

وستضم كافة عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب، وحاضنات تكنولوجية ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، تشمل المرحلة الأولى التي من المقرر افتتاحها العام المقبل؛ أربعة مباني وهي مبنى جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبنى للتدريب يضم فرع لكل من المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ستضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة؛ مبنى الأكاديمية الوطنية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى تدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعاملين معهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالإضافة إلى مبنى لمركز الابداع والابتكار والذي يضم الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الاعمال والشركات الناشئة بالإضافة الى مركز متخصص في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

هذا وقد تم تصميم المباني الخاصة بمدينة المعرفة باستخدام طراز بناء تمزج مابين الحداثة التي تعكس طبيعة استخدام المبني في التكنولوجيا والأصالة المستوحاة من الهوية المصرية والحضارة المصرية.