أرباح عبور لاند ترتفع إلى 240 مليون خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أرباح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 33.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته القوائم المالية المجمعة للشركة.

وبحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الأحد فإن صافي أرباح الشركة خلال الفترة من "يناير إلى سبتمبر" ارتفع إلى نحو 240.5 مليون جنيه، مقابل 180.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 11.8%، مسجلة 1.92 مليار جنيه.

وتعمل شركة عبور لاند في مجال تصنيع منتجات الألبان بما في ذلك التعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض، والجبن الجاف، والجبن المطبوخ، وجميع أنواع الزبادي، بالإضافة إلى أي صناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الأيس كريم وعصائر الفاكهة الطبيعية.