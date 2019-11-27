منى ذو الفقار: ارتفاع التمويلات متناهية الصغر إلى 23 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

كتبت- منال المصري:

قالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن أرصدة التمويل متناهي الصغر قفزت إلى نحو 23.2 مليار جنيه نهاية بنهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نهاية نفس الفترة من عام 2018.

وأضافت منى ذو الفقار، خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أن عدد المستفيدين سجل 3.4 مليون مستفيد في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 12.5% عن نهاية نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت ذو الفقار النمو المتسارع لصناعة التمويل متناهي الصغر إلى دعم مؤسسات الدولة، خاصةً البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرا لدورها في الوصول لأكبر عدد من المواطنين، ومشاركتها في محاربة الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب تحقيق الشمول المالي.

وأشارت إلى أن هذا النمو يأتي أيضا نتيجة لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من البنوك المصرية بغرض إعادة الإقراض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وواصلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية السيطرة على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.9 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019 بنمو 2.2% عن نفس الفترة من عام 2018، بينما احتلت المركز الأخير فيما يخص أرصدة التمويل متناهي الصغر والبالغة نحو 7.3 مليار جنيه، بنمو 23.2% عن نفس الفترة من عام 2018، وفقا للبيان.

فيما استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على المرتبة الثانية من حيث قاعدة المستفيدين والتي سجلت نحو 1.1 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019، بنمو 35.8% عن نفس الفترة من عام 2018، وسيطرت أيضاً على المركز الثاني فيما يخص المحفظة الائتمانية بقيمة 7.6 مليار جنيه، بنمو 61.4% عن نهاية الربع الثالث من 2018.

بينما حصدت البنوك التي تمنح تمويلات متناهية الصغر مباشرة للأفراد والشركات حتى 100 ألف جنيه المركز الثالث من حيث عدد مستفيدي التمويل، بنحو 395 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2019، بنسبة زيادة 13.5% مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبمحفظة تمويل في المركز الأول بقيمة 8.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.5%.