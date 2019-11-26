توفيق: تغيير نشاط أكثر من 180 قطعة أرض حكومية إلى عقاري تمهيدا لبيعها

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء، إنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية ليتم طرحها للبيع تدريجيا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل": "كل قطع الأراضي غير المستغلة في شركات الوزارة تبلغ 205 قطع">

وتابع: "جاري استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح تدريجيا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري حتى لا تحدث تخمة بالسوق نتيجة وجود معروض أكبر من الطلب".