قسط يبدأ من 100 جنيه.. بنك القاهرة يطلق حساب توفير "بكرة" للسيدات

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك القاهرة حساب توفير مخصص للسيدات، تحت اسم "بكرة" يهدف لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة، بحسب بيان صحفي من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن المنتج الجديد يهدف إلى تشجيع المرأة على الإدخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

وحساب "بكرة" هو عبارة عن ببرنامج إدخاري ذات عائد مميز يتيح للسيدات الحصول على مبالغ كبيرة في نهاية فترة الإدخار مقابل الإلتزام بإيداع دفعات ثابتة بصورة دورية وتحدد المدة وقيمة القسط وفقاً لاحتياجات كل سيدة، بحسب البيان.

وقال فايد إن الحساب يعد وسيلة أمنة للادخار بالجنيه المصري، حيث يُمكن عملاء البنك من السيدات تعظيم الإدخار عبر إيداع أقساط دورية شهرياً من خلال الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي أو محفظة "قاهرة كاش"، أو خدمات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: "يبدأ القسط من 100 جنيه وبدون حد أقصى وللمدة التي تناسب كل سيدة بحد أدنى سنه وبحد أقصى 10 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ كبيرة في نهاية المدة".

ويتيح الحساب الحصول على بطاقة الخصم المباشر "ميزة" مجاناً ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقة ائتمانيه بضمان رصيد الحساب وبشروط ميسرة، بحسب فايد.

وقال إن الحساب يتيح خاصية التأمين على الحياة والتي تعتبر وسيلة أمان مجانية لأسرتها، ويضمن سداد إجمالي قيمة رصيد الحساب المتفق عليه في نهاية المدة عن طريق تغطية الفرق بين القيمة الإستحقاقية في نهاية المدة والأقساط المدفوعة حتى تاريخ الوفاة.

ونقل البيان عن حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قوله إن حساب "بُــكرة " يأتي في إطار دور البنك لتمكين المرأة اقتصادياً ودعم ثقافة الشمول المالي في كافة السياسات والإجراءات، خاصة في ظل توجه الدولة بتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من التمويل والاستثمار".

وأضاف حجازي أن البنك يواصل طرح منتجات جديدة لتنضم إلى المنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة في السوق المصرفي لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء في مختلف الأنشطة المصرفية.

وكان البنك قد أطلق خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية، وسيتم إطلاق خدمة الموبايل بانكينج قريباً للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم.

وبحسب البيان فإن البنك أطلق نقطة قبول إلكتروني عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "QR code" وتتميز الخدمة بتقديم حلول سريعه وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين يزيد عددهم عن 13 مليون عميل.