أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع مع بداية تعاملات اليوم

10:20 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة- مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 14014 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.32%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة مؤشر البورصة السندات والاسهم

الخبر التالى:

أسعار الدولار ترتفع في أبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 20 طالبة باختناقات داخل مدرسة في أسوان.. ومصدر: السبب تسرب غاز