أوبر تعلق على حديث السيسي: نشكر الرئيس ومستمرون في التوسع بمصر

القاهرة- مصراوي:

أصدرت شركة أوبر العالمية، بيانا، اليوم الأحد، تعليقا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المائدة المستديرة التي عقدت أمس ضمن منتدى أفريقيا، والتي تحدث خلالها عن دعم شركة أوبر من أجل النجاح في السوق المصري.

وقال أنثوني لو رو، رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ممتنون لسماع تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر".

وأضاف: "في البداية، قمنا بإطلاق خدمة أوبر باص لأول مرة عالميًا من القاهرة ونقوم حالياً بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى".

وقال: "سوف نستمر في المساهمة في مصر والاستثمار في أوبر باص عن طريق التوسع الجغرافي لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمة وذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين".

وكان الرئيس السيسي قال في المائدة المستديرة، أمس السبت، إن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها.

وأضاف: "كنا أول من استقبلنا أوبر وكان كريم معاه، وأديناهم الفرصة للعمل في مصر".

وقال الرئيس: "شجعناهم على النجاح، وكانت ليا عندهم فكرة إنهم يدخلوا على النقل الجماعي وليس نقل الأفراد فقط، عايزين نشوف الكلام ده في مصر، بنشجع أوبر".

كما أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال الجلسة إن "قانون النقل طلع فعلًا من 3 أشهر وناقشناه في مجلس الوزراء وحضرتك (الرئيس السيسي) جيت في صف الشركة، وخفضنا مقابل إصدار الرخصة خاصة في أوبر التي تمتلك أكثر من 50 ألف سيارة ونزلت الرقم للنصف".

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