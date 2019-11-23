الصندوق الكويتي للتنمية يعتزم زيادة محفظته الاستثمارية بمصر بـ 300 مليون دولار في 2020

القاهرة- وكالات:

كشف عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لوكالة الشرق الأوسط عن أن الصندوق يعتزم زيادة محفظته الاستثمارية في مصر بمقدار 300 مليون دولار العام المقبل 2020 توجه لمشروعات تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء.

وقال البدر على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا بالعاصمة الإدارية اليوم السبت إن 300 مليون دولار ستوجه لمشروعات توفير المياه والصرف الصحي والطرق وذلك استكمالا للمشروعات التي يقوم بها الصندوق في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة من أجل تنميتها.

وأضاف أن محفظة الصندوق التنموية في مصر تتجاوز ملياري دولار، وجهت لمشروعات تنموية في مختلف أنحاء مصر، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على منطقة شبه جزيرة سيناء من أجل خلق بيئة مواتية للحياة والمشروعات فيها.

وأوضح أن الصندوق يعمل في مصر منذ أكثر من 55 عاما في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولتي مصر والكويت وهناك سعى دائم لتوطيد هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وحول الاستثمار في إفريقيا..أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية أن هناك فرصا كبيرة في قارة إفريقيا تختلف من دولة إلى أخرى..مشيرا إلى أن الصندوق يدرس المناسب منها.