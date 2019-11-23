المركزي الصيني: المدفوعات عبر أجهزة المحمول تواصل النمو السريع في الربع الثالث

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة استمرت في تحقيق نمو سريع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المركزي الصيني- في تقرير- إن البنوك العاملة في البلاد تعاملت مع 27ر27 مليار صفقة من خلال الدفع عبر الأجهزة المحمولة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 05ر61 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وأضاف أن قيمة هذه الصفقات ارتفعت بنسبة 52ر31 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 11ر86 تريليون يوان (حوالي 2ر12 تريليون دولار أمريكي).

وفي إطار متصل، وصلت قيمة الصفقات الناتجة عن الدفع عبر الانترنت من خلال هيئات غير مصرفية إلى 99ر63 تريليون يوان خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 04ر23 على أساس سنوي.