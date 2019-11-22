رئيس وزراء رواندا: أفريقيا في حاجة للاستقرار لجذب الاستثمارات

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كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير- هاني رجب:

قال إدوارد انجرينتى، رئيس وزراء رواندا، إن هناك حاجة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أفريقيا من أجل جذب الاستثمارات، مؤكدا أهمية الاستثمار بالشكل الصحيح منذ البداية من أجل تحقيق القيمة الأكبر.

جاء ذلك خلال جلسة تفعيل الشراكات الدولية والاقليمية لتطوير البنية الأساسية في أفريقيا، خلال منتدى "أفريقيا 2019"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقت الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية في تطوير البنية الأساسية للدفع بعملية التنمية الشاملة والعادلة في القارة، ودور هذه الشراكات في توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.

وأشارت اليزيه مونيمبوي، نائبة رئيس وزراء الكونغو، إلى أهمية تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حتى يستطيع المستثمرون أن يشعروا بالراحة من خلال هيكل حكومي، وهو ما حدث في الكونغو، مؤكدة أهمية وضع إطار قانوني يحمي الدولة والمستثمر، ودعت إلى تطوير الطرق البرية والسكك الحديدية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأكدت ستيفاني فون فريديبرج، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، أهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات المانحة من أجل دعم الدول في القارة الأفريقية، من أجل التنمية.

وأشادت بمشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، مرجعة نجاح المشروع إلى القيادة السياسية في مصر.

وأشار بندر بن الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة الجهات.

وقال خالد الشريف، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، "رأينا ضخ استثمارات في القارة الأفريقية بشكل أكبر من أي قارة أخرى.

وأشار سيو نجزو، كبير مسؤولي الشركات بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أهمية وضع العوامل الجاذبة للاستثمارات من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال الجلسة، قامت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمداخلة أكدت فيها أهمية استمرار القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيرة إلى أهمية دعم مؤسسات التمويل الدولية لإقامة مشروعات في الدول الأفريقية.