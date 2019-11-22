أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

بنك بلوم يخفض سعر الفائدة على "حساب يوم بيوم" و"حساب التوفير العادي"

11:14 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
بنك بلوم يخفض سعر الفائدة على "حساب يوم بيوم" و"حساب التوفير العادي"

بنك بلوم

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك بلوم – مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على "حساب التوفير يوم بيوم"، و1.5% على حساب التوفير العادي.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس قبل الماضي الماضي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة (كوريدور) بين 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وتنقسم الفائدة على حساب التوفير يومًا بيوم على 4 شرائح تتدرج بينها نسبة العائد حسب قيمة كل شريحة ويحسب العائد يوميا ويصرف شهريا:

- الشريحة الأولى بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: بفائدة 6.25%

- الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 7%

- الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلي 5 ملايين جنيه: 7.25%

- الشريحة الرابعة والأخيرة من 5 ملايين جنيه لأكثر: 7.5%

بينما حساب التوفير العادي ينقسم أيضا إلى 4 شرائح ولكن دورية صرف العائد تتدرج حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي حسب رغبة العميل:

- الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه تتدرج الفائدة بين: 5.5% شهريا، و5.75% ربع سنوي، و6% نصف سنوي، و6.25% سنويا.

- الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: 6.25% شهري، و6.5% ربع سنوي، و6.75% نصف سنوي، و7% سنويا.

- الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى أكثر 2 مليون جنيه: 7% شهري، و7.25% ربع سنوي، و7.5% نصف سنوي، و7.75% سنويا.

- الشريحة الرابعة من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه: 7.75% شهريا، و8% ربع سنوي، و8.25% نصف سنوي، 8.5% سنويا.

- الشريحة الخامسة والأخيرة من 4 ملايين جنيه لأكثر 8.25% شهريا، و8.5% ربع سنوي، و8.75% نصف سنوي، و9% سنويا.

بنك بلوم البنك المركزي سعر الفائدة

الخبر التالى:

المالية: تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على "شائعة" اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي (بيان رسمي)