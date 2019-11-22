بنك بلوم يخفض سعر الفائدة على "حساب يوم بيوم" و"حساب التوفير العادي"
كتبت- منال المصري:
قال مسؤول خدمة العملاء في بنك بلوم – مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على "حساب التوفير يوم بيوم"، و1.5% على حساب التوفير العادي.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس قبل الماضي الماضي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة (كوريدور) بين 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وتنقسم الفائدة على حساب التوفير يومًا بيوم على 4 شرائح تتدرج بينها نسبة العائد حسب قيمة كل شريحة ويحسب العائد يوميا ويصرف شهريا:
- الشريحة الأولى بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: بفائدة 6.25%
- الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 7%
- الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلي 5 ملايين جنيه: 7.25%
- الشريحة الرابعة والأخيرة من 5 ملايين جنيه لأكثر: 7.5%
بينما حساب التوفير العادي ينقسم أيضا إلى 4 شرائح ولكن دورية صرف العائد تتدرج حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي حسب رغبة العميل:
- الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه تتدرج الفائدة بين: 5.5% شهريا، و5.75% ربع سنوي، و6% نصف سنوي، و6.25% سنويا.
- الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: 6.25% شهري، و6.5% ربع سنوي، و6.75% نصف سنوي، و7% سنويا.
- الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى أكثر 2 مليون جنيه: 7% شهري، و7.25% ربع سنوي، و7.5% نصف سنوي، و7.75% سنويا.
- الشريحة الرابعة من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه: 7.75% شهريا، و8% ربع سنوي، و8.25% نصف سنوي، 8.5% سنويا.
- الشريحة الخامسة والأخيرة من 4 ملايين جنيه لأكثر 8.25% شهريا، و8.5% ربع سنوي، و8.75% نصف سنوي، و9% سنويا.
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