بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير العادي

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير العادي بدءا من أمس الأول، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويقسم بنك مصر حساب التوفير إلى خمس شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.

وتبدأ أولى الشرائح من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بنسبة فائدة بعد الخفض تتراوح بين 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.5% للعائد ربع السنوي، و5.625% للعائد نصف السنوي، و5.75% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 5.75% سنويا للعائد الشهري، و6% للعائد ربع السنوي، و6.125% للعائد نصف السنوي، و6.25% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.25% سنويا للعائد الشهري، و6.5% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.75% سنويا للعائد الشهري، و7% للعائد ربع السنوي، و7.125% للعائد نصف السنوي، و7.25% للعائد السنوي.

وتتمثل الشريحة الخامسة والأخيرة في المبالغ فوق 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.25% سنويا للعائد الشهري، و7.5% للعائد ربع السنوي، و7.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

ولا يتم احتساب أي فائدة على حساب التوفير إذا قل مبلغ الرصيد عن 1500 جنيه.

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