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توقعات باستقرار أسعار السخانات والدفايات في موسم الشتاء مع تراجع الدولار

04:01 م الخميس 21 نوفمبر 2019
توقعات باستقرار أسعار السخانات والدفايات في موسم الشتاء مع تراجع الدولار

دفايات

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار السخانات الكهربائية والدفايات في موسم الشتاء هذا العام، مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال هلال، لمصراوي، إن السخانات الكهربائية والدفايات سلعة موسمية يرتفع سعرها تزامنا مع فصل الشتاء، ولكن تراجع سعر الدولار هذا العام سيسهم في استقرار السعر عند نفس مستواه في العام الماضي.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 181 قرشا، بنسبة 10.1%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال هلال، إن تراجع سعر الدولار لن يؤدي لانخفاض أسعار السخانات والدفايات، "وإن حدث تراجع في الأسعار سيكون طفيفا".

وأوضج هلال، أن التاجر يتحمل أعباء كبيرة متمثلة في الضرائب، وتكلفة الكهرباء، وأجور العمال، وهو ما يصعب معه خفض أسعار المنتجات التي يبيعها حتى مع الانخفاض الحالي لأسعار الدولار.

وقال نائب رئيس الشعبة: "في حالة حدوث انخفاض يعني هتكون قيمته في حدود 50 جنيها بسعر السخان، بحسب النوع والحجم، وفي حدود 10 إلى 20 جنيها في سعر الدفاية بحسب النوع".

وتوقع هلال أن يشهد الطلب على شراء السخانات والدفايات زيادة ملحوظة مع بداية العام الجديد، تزامنا مع اشتداد برودة الطقس.

أسعار السخانات والدفايات موسم الشتاء الدولار أسعار الدولار الأدوات المنزلية

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