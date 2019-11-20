رايز أب تختار 15 شركة إقليمية ناشئة للتأهل بمسابقة "Pitch by the Pyramids"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة رايز أب، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اختارت 15 شركة ناشئة من 7 مدن عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى أول مسابقة إقليمية بعنوان Pitch by pyramids.

وبحسب بيانه الشركة، تأهلت شركة Amjaad، وشركة Makwa، وشركة Paysky، وشركة Paynas للمسابقة منذ 8 نوفمبر الجاري.

وأضاف الشركة في البيان، أن باقي الشركات المتأهلة للمسابقة من المدن العربية المختلفة ستعرض أفكارها تحت سفح أهرامات الجيزة خلال 8 ديسمبر المقبل.

وتأتي الشركات الناشئة المتأهلة للمسابقة من القاهرة وتونس وعمان ورام الله وبيروت والرياض، بحسب البيان.

وينافس من تونس شركة Seemba وهو برنامج لمطوري الألعاب، و شركة Drysek وهي منصة بناء ذكي لاستخدام الطاقة الشمكسية في التجفيف، ومن رام الله شركتا Gamipy وهي منصة للتفاعل مع العملاء مخصصة للشركات، وشركة Receet Inc وهي منصة لتطبيق الايصالات الرقمية عبر المحول.

وتنافس من الرياض شركة Dailymealz وهو تطبيق لتوصيل الوجبات الصحية اليومية، ويتنافس من عمان شركتا Abwaab هي منصة تعليم إلكتوني للطلاب و شركة MellBell وهي شركة تصنيع لوحات ومعدات إلكترونية.

ويتنافس من دبي شركة TextYanzo وهو مساعد شخص للطلب، وشركة Educalty وهو نظام رقمي للتعليم الدولي.

وشركتا Zima Cloud Sal وهي خدمة فواتير لمقدمي خدمات الإنترنت، وشركة Cloudsale وهي منصة لنظام المشتريات الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منبيروت.

وتشارك من القاهرة كلا من PaySky كمنصة لحلول المدفوعات، وشركة Makwa وهي خدمة مغسلة رقمية، وشركة PayNas كمنصة وسحابة لإدارة الموارد البشرية والمدفوعات، وشركة Amjaad وتقدم خدمات إلكترونية لإدارة الطاقة.

وقال عبد الحميد شرارة، رئيس مجلس إدارة رايز أب: "منذ أن بدأنا رايز أب كان لدينا حلم بأن نجمع كل هذه الشركات الناشئة تحت سفح الأهرامات، وهذه المسابقة لا تستهدف تقديم الفرصة للشركات الناشئة الصاعدة بالشرق الأوسط لعرض أفكارها بل تتيح أيضاً الفرصة لتقديم تجربة قيمة لرواد الأعمال المشاركين فيها".

وقال حمدي الطباع، مؤسس شركة Abwaab، "نحن متحمسون للمشاركة في Pitch By Pyramids the في القاهرة والتعرف على المستثمرين في منظومة ريادة الأعمال".

وأضاف الطباع، "أعتقد أن حدوث التصفيات في عمان في وقت سابق كان مفيدا".

ونصح الطباع كل شركة ناشئة في مرحلة مبكرة بالمشاركة في مسابقة Pitch by the Pyramids العام المقبل.

وسيعرض المتسابقون أفكارهم أمام أكثر من 500 من الحضور، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر المحلية والإقليمية والمستثمرين، إلى جانب حضور إعلامي قوي والذي يضمن تغطيةً كبيرةً للشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.

ووفقا للبيان، فإنه تم تعيين متخصص ذو خبرة في المجال لكل شركة ناشئة من المتأهلين كي يدعم تطورهم خلال المسابقة وحتى النهائيات فى القاهرة في 8 ديسمبر المقبل.

وستشمل حفل المسابقة النهائية Pitch By the Pyramids متحدث بارز في مجال ريادة الأعمال وستكون هناك فقرات ترفيهية للإحتفال بمنظومة ريادة الأعمال المزدهرة في المنطقة.

تأسست رايز أب عام 2013، بهدف تحفيز منظومة ريادة الأعمال وربط الشركات الناشئة الإقليمية بموارد عالمية.

وستقام قمة رأيز أب هذا العام بداية من 5 وحتى 7 ديسمبر المقبل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.