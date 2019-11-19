العربي: مبادرة الرئيس للمنتج المحلي ستلقى اهتماما كبيرا من الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي سيتم الإعلان عنها قريبا لدفع الصناعة الوطنية، وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، ستلقى اهتماما كبيرا من الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وأيضا من كافة الجهات؛ لأن هدفها تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف العربي، خلال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن مبادرة الرئيس تصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار، ومن ثَمَّ هي داعمة بقوة للاقتصاد العام للبلاد، ولذلك سيتعاون القطاع الخاص مع الحكومة لإنجاحها.

وذكر أن مبادرة الرئيس هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومي وتنميته خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المبادرة هي استكمال للمبادرات والمشروعات التنموية التي يقوم بها الرئيس لدعم الاقتصاد والشارع المجتمعي المصري.

وأشار العربي إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة استقرار السوق، ومن ثم سيكون مردودها إيجابي على المواطنين والتجار والصناع والاستثمار بشكل عام.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الأحد الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصما نقديا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسيرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي، ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

ويبحث مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتجات محلية الصنع، وتقديم خصم نقدي للمواطنين عند الشراء.

وبحسب بيان اتحاد الغرف التجارية اليوم، قال إبراهيم العربي إن الاتحاد كان قد أطلق مبادرة لخفض الأسعار حسب توجيهات الرئيس السيسي، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعتها على مستوى غرف الجمهورية ونجحت في مضمونها، لتأتي مبادرة الرئيس مستكملة توجيهاته في دعم المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية ودعمه للتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد القومي.

ووجه رئيس اتحاد الغرف التجارية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على المبادرة، مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعمها من أجل تلبية متطلبات المواطنين والتجارة والصناعة، حيث يحتاج السوق مثل هذه المبادرات الداعمة للاقتصاد والمساندة للمواطنين.

وتوقع العربي أن يشهد السوق مزيدا من الاستقرار بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية، بعد مبادرة اتحاد الغرف التي تعتمد علي التنازل عن جزء من هامش الربح، ووضع عروض على السلع، وإقامة معارض تستهدف البيع بسعر الجملة.

وأشار إلى معظم الغرف التجارية نفذت مبادرة خفض الأسعار، على اعتبار أنها مبادرة إيجابية وتفيد كافة الأطراف وتصب في صالح تنشيط الحركة التجارية وتساند المواطنين، وتعتبر دعما حقيقيا لدور الدولة الإيجابي في مساندة المواطن فيما يتعلق بأسعار السلع، والسعي إلى خفضها.

وذكر العربي أن معظم الغرف تنظم اجتماعات مكثفة للتجار من أجل المشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مع المتابعة ورفع تقرير مفصل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بآخر التطورات أولًا بأول.

ومن المنتظر أن تشمل مبادرة الرئيس عددا من السلع المحلية الاستهلاكية تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مُمثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

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