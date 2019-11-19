بنك عوده يخفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة المركزي عند 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

وأضاف بدير في تصريحات خاصة لمصراوي أن فائدة الشهادة الادخارية العادية انخفضت إلى 11% بدلًا من 12% ويصرف العائد شهريا ويبدأ شراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

وقال إن الشهادة الادخارية العائد الثابت التي يبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه تراجعت الفائدة إلى 12% بدلًا من 13% للعائد الشهري و12.25% بدلًا من 13.25% للعائد ربع سنوي و12.5% بدلًا من 13.5% للعائد نصف سنوي و13% بدلًا من 14% للعائد السنوي.

وبحسب بدير فإن البنك قرر خفض الفائدة بين 0.25% إلى 1% على الشرائح المرتفعة في حسابات التوفير والودائع مع إبقاء الفائدة على الشرائح المنخفضة.