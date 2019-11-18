مبيعات المنازل التركية تتراجع 2.5% خلال أكتوبر الماضي

القاهرة- وكالات:

قال معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي إلى 142 ألفا و810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلا أيضا عن سبتمبر الماضي، وفقا للوكالة.

وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو الماضي لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.