أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مبيعات المنازل التركية تتراجع 2.5% خلال أكتوبر الماضي

12:12 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
مبيعات المنازل التركية تتراجع 2.5% خلال أكتوبر الماضي

مشروع سكني ف اسطنبول

القاهرة- وكالات:

قال معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي إلى 142 ألفا و810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلا أيضا عن سبتمبر الماضي، وفقا للوكالة.

وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو الماضي لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.

معهد الإحصاءات التركي المنازل التركية خفض أسعار الفائدة

الخبر التالى:

51 شركة سمسرة تنال رخصة مزاولة الشورت سيلينج في البورصة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان