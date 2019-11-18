75 % ارتفاعًا في متوسط إشغالات فنادق البحر الأحمر بمصر

القاهرة- وكالات:

قال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة، لوكالة رويترز، إن متوسط إشغالات الفنادق بمنطقة البحر الأحمر بلغ 75% حاليا، ارتفاعا من 65% العام الماضي.

وتوقع ارتفاع الإشغالات بالمنطقة، التي تزيد طاقتها الفندقية عن 65 ألف غرفة، بين 80 و85% في ديسمبر المقبل لقضاء عطلات عيد الميلاد.

كانت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز في أغسطس الماضي، أظهرت أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 11% عن السنة السابقة، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة من 113 مليون ليلة قبل عام.

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.