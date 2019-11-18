الضرائب تحذر مصنعي الأدوية وموزعيها من تحصيل ضريبة المبيعات

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلي أو مستورد معفاه من الضريبة على القيمة المضافة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016.

وأضافت المصلحة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنها تهيب بمصنعي وموزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات.