حديد الجارحي يرفع أسعاره 400 جنيه في الطن

كتبت- منار الرخ:

أعلنت شركة حديد الجارحي، زيادة أسعارها بقيمة 400 جنيه في الطن، اعتبارا من غدا الاثنين، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب.

وقال الدجوي، لمصراوي، إن الجارحي أخطرت الوكلاء، بزيادة سعر طن حديد التسليح إلى 10 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 9600 جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأرجع الدجوي السبب إلى زيادة أسعار خامات البليت عالميا، مما جعل المخزون يقل بالمصانع.

وتوقع الدجوي ارتفاعات أخرى في باقي مصانع الحديد، مع زيادة أسعار الخامات في الأيام الماضية.

وانخفضت أسعار حديد التسليح، لأقل من 10 آلاف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي.