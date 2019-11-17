"بلتون" يتوقع تثبيت أسعار الوقود في مصر طوال العام المقبل

كتب- عبدالقادر رمضان:

توقع بنك استثمار بلتون، استقرار أسعار الوقود في مصر طوال العام المقبل، مع استمرار أسعار البترول العالمية عند معدلاتها الحالية وانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بلتون، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمناسبة إطلاق تقرير الشركة السنوي عن الاقتصاد المصري، إن أسعار البترول لا تزال أقل من توقعات الحكومة في الموازنة الحالية المقدرة بـ 67 دولارًا البرميل، وكذلك توقعات بلتون عند 68 دولارًا للبرميل.

"نتوقع تثبيت أسعار الوقود مع كل مراجعة كل 3 أشهر خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار البترول العالمية"، بحسب عالية ممدوح.

ومع بداية العام الجاري طبقت مصر آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، ثم بدأت تطبيق الآلية على معظم المواد البترولية في منتصف العام.