A15 تضاعف استثماراتها في منصة "إن تاتش"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة A15، المتخصصة في الاستثمار في مجال التكنولوجيا، إنها ضاعفت استثماراتها الأولية في منصة "إن تاتش" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومتخصصة في مجال تمكين سلاسل ومتاجر بيع التجزئة من تقديم برامج ترويجية لعملائها داخل المتاجر ذات الطابع الشخصي، ويقع مقرها في أيرلندا.

وقالت A15 في بيان اليوم الأحد، إن هذا الاستثمار يأتي كخطوة هامة بعد الاستثمارات السابقة التي تم ضخها من قبل الشركة في منصة إن تاتش، بالإضافة إلى تقديم خدمات عينية.

وتتيح منصة إن تاتش للمتاجر العادية فرصة تجميع بيانات حول العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي للارتقاء بعملية التفاعل مع العملاء وخدمتهم على نحو أفضل، وتهدف تلك الأداة إلى مساعدة أصحاب تلك المتاجر على الترويج لبضائعهم بشكل شخصي مع العملاء.

وقال سامح عبد الله الرئيس التنفيذي لمنصة إن تاتش: "تقوم الاستثمارات المقدمة من شركة A15 بتعزيز تواجدنا في المنطقة وتدعم من التزامنا بخدمة المنطقة من خلال أحدث وسائل التكنولوجيا للوصول للمستوى المتقدم بالنسبة لتجارب الشراء في المتاجر. ومنطقة الشرق الأوسط هامة بالنسبة لنا مع العديد من المشاريع المبتكرة التي أطلقناها في المنطقة خلال العام الماضي."

وسجل معدل النمو السنوي الاجمالي لسوق البقالة في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص زيادة تصل إلى أكثر من 11%، بينما انخفض المعدل العالمي بنسبة 2%، طبقا لإحصائيات ماكينزي.

وطبقا لشركة أكسنتشر، الرائدة في العديد من الخدمات، فإن 75% من المستهلكين يفضلون شراء المنتجات من التجار الذين يقومون بإضفاء الطابع الشخصي على ما يقدمونه من منتجات.

ولكن بالرغم من ذلك، يعاني الرؤساء التنفيذيون للمتاجر من إيجاد المواهب المناسبة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول التي تعتمد على بيانات عملائهم، ولهذا السبب تكرس منصة إن تاتش، مع الدعم المقدم من شركة A15، عملها للاستفادة من أفضل الممارسات في الخارج للاستعانة بها في أسواق الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بحسب البيان.

وطبقاً لشركة A15، يقدر قطاع الأغذية بالتجزئة في مصر بنحو 24.7 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو السوق بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% بحلول العام 2030.

وقال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي لشركة A15 إنه "بحلول العام 2030، سيرتفع دخل الفرد وتزيد القوة الشرائية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في 2016، ولذلك فإن سوق وقطاع الأغذية بالتجزئة في مصر سيكون قطاعاً مميزاً للاستفادة من تكنولوجيا إن تاتش حيث أن المتاجر الحديثة التي تعمل بنظام بيع التجزئة، والتي يبلغ عددها 1500 متجراً، تمثل 20% من مبيعات القطاع كله."

وأضاف أنطاكي أن مكاتب وشبكات علاقات A15 الإقليمية ستكون بمثابة منصة انطلاق لخدمات إن تاتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتزيد شعبيتها وقاعدة عملائها في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر.

وتنشر منصة إن تاتش نظاماً ذات الطابع الشخصي في المتاجر حيث يفهم أوتوماتيكياً السياقات المحلية الفردية وكيفية الاستجابة لها. بشكل أكثر بساطة، تقوم متاجر بيع منتجات البقالة ومحطات الوقود بإنفاق مبالغ طائلة لطباعة مواد ترويجية، ولكن 91% من العروض الترويجية في تلك الأماكن لا تصل إلى الجمهور المستهدف طبقاً لتقرير شركة باين اند كومباني. ويحدث هذا لأن تلك العروض تقوم بتحديد المحتوى الترويجي مسبقاً بغض النظر عن السياق، كأمور مثل حالة الجو في الخارج، أو أصدقاء العملاء أو المناسبات الاجتماعية القريبة، مما يؤدي إلى حدوث تباعد بين سياق المواد الترويجية وعدم مناسبتها لاحتياجات العملاء الحقيقية.

ويستفيد من تكنولوجيا إن تاتش العديد من شركات البيع بالتجزئة مثل سيركل كيه "Circle K" بالتكامل مع الشركات الرائدة في تقديم برامج الفحص الذاتي مثل "ري فيجن" Re-vision، والتي تباع من خلال شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة دبلين بأيرلندا، ولديها مكاتب في الجونة في مصر، وتورونتو في كندا.

وتعد شركة A15 إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا التي تعمل على بناء العديد من الشركات سريعة النمو في هذا القطاع وتستثمر في الشركات الناشئة كالمنتجات الرقمية والعلامات التجارية التكنولوجية. تطمح الشركة إلى تمكين عملائها ومستخدمين منتجاتها من تخطي محدودية قدراتهم وزيادتها وتحسين جودة حياتهم من خلال التكنولوجيا. تحقق الشركة نمواً يصل إلى 30% من عام لآخر، وتبلغ الايرادات السنوية 158 مليون دولار عبر محفظة أعمال تضم 17 شركة في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بها أكثر من ألف موظف.

ومن ضمن الشركات التي تضمها المحفظة، توجد 9 شركات سريعة النمو على مستوى المنطقة، ومنها شركة Connect Ads، وهي وكالة الإعلانات الرقمية الأولى في الشرق الأوسط. كذلك توجد 8 شركات مبتكرة مثل PayMob، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في مجال قبول المدفوعات.

A15 هي أول مستثمر في الشرق الأوسط وأفريقيا قام بعمل تخارج يعيد القيمة الكاملة للصندوق عند التخارج منه (Dragon Exit) من إحدى استثماراته وهي TPay حيث قامت ببيع 76% منها إلى مجموعة Helios Investment Partners في عام ٢٠١٨. يعد هذا التخارج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ثاني تخارج ضخم لشركة A15 في غضون ثلاث سنوات بعد عملية بيع” Otlob“، إحدى المنصات الرائدة في توصيل طلبات الطعام في المنطقة، والتي بيعت إلى Rocket Internet.