4 بنوك تخفض الفائدة على بعض الشهادات والودائع بعد قرار المركزي (فيديوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

شهدت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والاستثمار القومي، والعقاري المصري، قرارات أمس الأول الخميس قرارات سريعة بخفض الفائدة على بعض الشهادات والودائع، وذلك بعد سويعات من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.

وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وأعلن عدد من البنوك في مصر أن لجان الخصوم والأصول بها ستبحث خلال الأسبوع الجاري حسم أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض، بعد قرار المركزي.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز قرارات البنوك الأربعة بخفض الفائدة على الشهادات أو الودائع لديها.