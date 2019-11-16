"الاستثمار القومي": إسناد الترويج لـ7 شركات لصندوق "ثراء" السيادي

كتبت- منال المصري:

كشف محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، عن أن البنك سيقوم في المرحلة الأولى من التعاون مع صندوق مصر السيادي "ثراء"، بإسناد 7 شركات وأصلين مملوكين للبنك إلى الصندوق السيادي، للترويج والتسويق لهم داخليا وخارجيا أمام المستثمرين، رافضا ذكر أسماء الشركات.

وأشار منتصر لمصراوي، إلى أن التعاون مع البنك والصندوق السيادي يساعد في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتي لا تدر ربحا، وذلك عبر استغلالها عن طريق مستثمر خارجي أو محلي.

وكان كل من البنك والصندوق وقعا اتفاقية تعاون استثماري، لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكر محمود منتصر أن بنك الاستثمار القومي سيوفر البيانات اللازمة عن هذه الشركات والأصول للصندوق السيادي قريبا، والتوقيع على سرية البيانات، وذلك للترويج لهذه الأصول والوصول إلى قيمة عادلة لها.

وأشار منتصر إلى أن إجمالي قيمة الشركات المساهم بها البنك حاليا تبلغ 22 مليار جنيه حسب القيمة الدفترية وليست السوقية الحالية، وذلك لعدد 90 شركة في قطاعات متعددة.

وقال إن البنك يعتزم إعادة تقييم مساهماته في الشركات والأصول مرة أخرى طبقا للقيمة العادلة بالسوق حاليا.

وأضاف منتصر أن التعاون بين البنك والصندوق السيادي يساعد بقوة في تعظيم الاستفادة من الأصول بما يمتلكه الصندوق الجديد من إمكانيات للترويج لهذه الأصول خارجيا وداخليا.