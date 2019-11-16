المالية: ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إن ما تضمنه ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر الاثنين الماضي، في جدول إحصائيات حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي يتعلق فقط بفترة التسعة أشهر الأولى وليس العام المالي كاملا.

وأضافت الوزارة أن عدم الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط "الربع الأول والثاني والثالث" وليس العام المالي كاملاً؛ أظهر أن تراجعًا فى الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2017-2018، عكس الواقع الذي أكد زيادتها خلال العام ككل بنسبة 28.2%.

وأكدت المالية أن حصيلة الإيرادات السياحية ارتفعت خلال العام المالي الماضي ككل إلى 12.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، بمعدل نمو 28.2%، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالى 2018-2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ كما تحرص أيضًا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره إحدى أعمدة الاقتصاد القومي التي تُسهم في زيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل.