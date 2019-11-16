أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

الصين: 742 مليار دولار عائدات صناعة البرمجيات خلال 9 أشهر

09:25 ص السبت 16 نوفمبر 2019
الصين: 742 مليار دولار عائدات صناعة البرمجيات خلال 9 أشهر

صناعة البرمجيات الصينية

بكين في – (أ ش أ):

سجلت صناعة البرمجيات الصينية نموا سريعا في العائدات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة 2ر5 تريليون يوان (742 مليار دولار).

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن عائدات أعمال صناعة البرمجيات ارتفعت بواقع 2ر15% على أساس سنوي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، بزيادة 2ر0 نقطة مئوية عن النمو المحقق خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن أرباح القطاع ارتفعت بنسبة 8ر10% لتصل إلى 8ر651 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) خلال فترة يناير- سبتمبر، مشيرة إلى أن مبيعات منتجات البرمجيات ارتفعت بمعدل 4ر14% لتصل إلى 46ر1 تريليون يوان (208 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، كما ارتفعت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2ر17% لتصل إلى 3 تريليونات يوان (428 مليار دولار).

هذا المحتوى من

Asha
صناعة البرمجيات الصينية الصين وزارة الصناعة منتجات البرمجيات خدمات تكنولوجيا المعلومات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان