البنك الأهلي ومصر للطيران يوقعان بروتوكول لتطوير التحصيل الإلكتروني

بعد توقيع البروتوكول بين البنك الأهلي ومصر للطيران

كتبت-منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري وشركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مشترك لتطوير خدمة التحصيل الإلكتروني، وفقًا لبيان من البنك اليوم الجمعة.

وحضر التوقيع الذي أقيم بالمركز الرئيسي للبنك الأهلي المصري وعمرو العدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران وعلاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وفريق عمل قطاع التجزئة المصرفية بالبنك وكذا فريق عمل شركة مصر للطيران.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا التوقيع يؤكد على اهتمام البنك بتنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.

ونقل البيان عن عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران، قوله إن مصر للطيران تسعى لتطوير الخدمات التي تحقق أكبر استفادة لعملائها وتوفر المزيد من السهولة في مرحلة حجز تذاكر السفر عبر القنوات البيعية المختلفة لها.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي، إن بروتوكول التعاون المشترك يتضمن حجز التذاكر الخاصة بموقع مصر للطيران وكذا الخدمة الصوتية لتواكب بذلك التحديات الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني الفترة القادمة.

ويستهدف البروتوكول زيادة حجم مبيعات التذاكر محليا ودوليا وهو ما يتم من خلال الشراكة مع هيئة ماستر كارد الشريك الرئيسى للبنك الأهلي في مجال التحصيل الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وفقًا لفاروق.

وقال إن التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر للطيران في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني يرجع لعام 2005 تم خلالها تنفيذ العديد من الإجراءات لدعم تلك المنظومة بين الطرفين.