البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة ادارة الأصول والخصوم بالبنك قررت تخفيض سعر الفائدة 1% علي شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

وأضاف عكاشة لمصراوي، أن الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت انخفض بعد قرار اللجنة إلى 13% سنويا بدلًا من 14% على الشهادة ذات دورية العائد الشهرية، بينما تراجعت الفائدة على الشهادة ذات الدورية ربع السنوية إلى 13.25% سنويًا بدلًا من 14.25%.

ويأتي قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة عقب قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل الأخير من العام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وذكر عكاشة أن قرار خفض الفائدة سيطبق على الشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، فيما يتمتع العملاء القائمون بعائد الشهادات قبل الخفض حتى انتهاء أجلها.

وأوضح أن الفائدة على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائد المتغير تراجعت أيضا بنسبة 1%، بعد قرار المركزي.

وأشار عكاشة إلى أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي ستحسم قرارها على باقي الأوعية الادخارية من حسابات التوفير، والودائع، والقروض الشخصية خلال الأيام القادمة في ضوء تكلفة الأموال بالبنك.