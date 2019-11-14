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    أرباح طلعت مصطفى ترتفع 11% خلال 9 أشهر الأولى من العام

    01:30 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    أرباح طلعت مصطفى ترتفع 11% خلال 9 أشهر الأولى من العام

    طلعت مصطفى

    كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها سجلت خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2019) صافي ربح بعد الصريبة وحقوق الأقلية بقيمة 1.31 مليار جنيه مقابل ربح بقيمة 1.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضي.

    وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2018، بنسبة زيادة 14%.

    وتعد مجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، ونفذت مشروعات كبيرة مثل مدينة "مدينتي" و"الرحاب"، وبلغت قيمة مشروعاتها تحت التطوير 41.7 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30 مليار جنيه عام 2017.

    مجموعة طلعت مصطفى البورصة مدينتي الرحاب

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