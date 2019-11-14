29.4 مليون جنيه صافي أرباح "مصر الجديدة للإسكان" في 3 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 238% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهر تقرير ملخص نتائج الأعمال المرسل للبورصة اليوم الخميس، أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 29.4 مليون جنيه في الفترة (يوليو- سبتمبر 2019) مقابل صافي ربح بقيمة 8.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 248.2 مليون جنيه، مقابل 193.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة، بحسب بيان الشركة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن زيادة الإيرادات، تعود إلى استحقاق نصيب السنة المالية، التي تبدأ في يوليو، للحد الأدنى المضمون لأحد بنود الإيراد.

وكانت الشركة حققت صافي ربح خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي، بقيمة 376 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي، بنسبة ارتفاع 41.8%.

وتعمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.