المصرية للاتصالات تخرج دفعة جديدة من برنامج "إعداد القادة"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأربعاء، تخريج الدفعة الثالثة عشرة من برنامج إعداد القادة، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات المستقبلية التي تمتلك من الكفاءات والمهارات ما يؤهلها لمواجهة التحديات الجديدة والمتغيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب البيان، يشمل برنامج إعداد القادة مرحلتين دراسيتين، تشمل المرحلة الأولى الدراسة الأكاديمية لمجموعة من مواد الإدارة الحديثة، التي يتم فيها نقل خبرات المدرب إلى المتدربين ومنه إلى باقي العاملين في قطاعات الشركة المختلفة.

وتشمل المرحلة الثانية زيارات ميدانية لكبرى الشركات داخل وخارج مصر؛ وذلك للوقوف على أحدث ما توصل إليه العالم في إدارة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

وقالت المصرية للاتصالات إنه تم تنفيذ المرحلة العملية بالتعاون مع شركة هواوي العالمية في الصين لمدة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت أنه خلال المرحلة الأولى من البرنامج قام المتدربون من المصرية للاتصالات بالعديد من الزيارات الميدانية لكبرى الشركات العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك حضور العديد من المحاضرات وندوات العمل التي تناولت عددا من القضايا.

وأشارت إلى أن من بين هذه القضايا تكنولوجيا الجيل الخامس، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا المتعلقة بمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن تأهيل وتطوير الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في تنفيذ خطط الشركة واستراتيجيتها، حيث يعد هذا البرنامج أحد المحاور الهامة لاستراتيجية الشركة نحو صقل مهارات العاملين والاستثمار الأمثل في العنصر البشري وإعداد القيادات المستقبلية.

وأنشئت الشركة مركز إعداد القادة عام 2003 بهدف تأهيل الكوادر البشرية داخل الشركة وإعداد البرامج اللازمة لعملية التأهيل والتدريب، ونشر مفاهيم الإدارة الحديثة لتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بفاعلية وكفاءة.