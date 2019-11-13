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    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:30 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

    وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.13% إلى مستوى 14651 نقطة.

    وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14669 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية.

    البورصة مؤشرات البورصة

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