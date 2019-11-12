بنك مصر يوقع بروتوكولا مع جامعة 6 أكتوبر لإتاحة دفع المصروفات إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وقع بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر، لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية.

ووقع البروتوكول هند عبد الحميد فهمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وجمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك، وأحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وذكر البنك أن الخدمة الجديدة تتيح للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام البطاقات مدفوعة القيمة مقدماً "ميزة"، والتي يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال نقاط البيع الطرفية (POS) التي يوفرها البنك داخل الجامعة.

وبحسب البيان، تعد جامعة 6 أكتوبر من أكبر الجامعات الخاصة بمصر، حيث تحتوي على 14 كلية وبها أكثر من 24 ألف طالب.

وأضاف أن البروتوكول يشتمل أيضا على توفير شاشات الدفع الإلكتروني، والتي تُمكن الجامعة من دفع الضرائب والتأمينات، وكذلك يجري وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع داخل الجامعة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته للتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجياً من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها.

وكان البنك تعاقد في هذا الشأن أيضا مع نحو 23 جامعة حكومية وخاصة من بينها جامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وسوهاج.

وقال البنك إنه يعمل على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلي المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

ويصل عدد بطاقات الدفع (الائتمانية - الخصم الفوري - المدفوعة مقدما - بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك إلى نحو 6 ملايين بطاقة، وفقا للبيان.