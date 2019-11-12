البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:26 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.11% إلى مستوى 14786 نقطة.
وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14769 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية.
الخبر التالى:أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
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