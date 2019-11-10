"المصرية للمنتجعات" تطور مشروعا جديدا بسهل حشيش باستثمارات 15 مليار جنيه

كتب- علاء حجاج:

قال وائل الحتو الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن الشركة تعمل على تطوير مشروع عقاري جديد على مساحة 1.2 مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه بمدينة سهل حشيش بالبحر الأحمر.

وأضاف الحتو لمصراوي، أن الشركة أنهت مختلف التصاريح اللازمة للمشروع وسيتم تنفيذه خلال 7 سنوات، على أن يتم تمويل جزء من المشروع ذاتيا، والجزء الآخر بواسطة شركاء مستثمرين.

وبحسب ما قال الحتو لمصراوي، على هامش فعاليات قمة "فستد" في سهل حشيش في نسختها الثانية، والتي تم افتتاحها اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام ، سيحتوي المشروع الجديد على وحدات فندقية ووحدات سكنية.

وأشار الحتو إلى أن هناك فرصا قوية لمدينة سهل حشيش في تصدير العقار نظرا للعديد من المزايا التنافسية منها وجود الشمس أغلب أيام السنة، ورحلات الطيران بين الغردقة وأوروبا لا تتجاوز 5 ساعات.

وذكر أن أسعار العقار في سهل حشيش تمثل 50% من أسعار العقار في دول تصدير العقار المنافسة مثل إسبانيا، واليونان.

وأوضح الحتو أن نسبة ملاك العقارات في سهل حشيش من الأجانب تصل إلى 10%، ومع الدعم الحكومي والتسويق سترتفع هذه النسبة نظرا المزايا التنافسية للمنطقة.