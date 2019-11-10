خصومات 80%.. تفاصيل عروض "البلاك فرايدي" على مواقع التجارة الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

بدأ العديد من مواقع التجارة الإلكترونية في مصر عروض تخفيضات البلاك فرايداي، وتتنافس هذا العام مواقع جوميا وسوق ونون على العروض الأونلاين.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات، لأول مرة عروض تخفيضات البلاك فرايداي تحت اسم "وي فرايداي" وكذلك شركة كي إم جي وكيل هواتف ون بلس.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أبرز التخفيضات التي تقدمها المنصات الإلكترونية بشأن البلاك فرايدي.

جوميا:

تطرح جوميا تخفيضات تصل إلى 80% وبدأت تخفيضات البلاك فرايداي على موقعها منذ يوم الجمعة الماضي 8 نوفمبر وتستمر حتى 29 نوفمبر.

وتطرح الشركة عروضًا إضافية تحت اسم "الفلاش سيل" خلال أيام الجمعة من كل أسبوع طوال فترة تخفيضات البلاك فرايداي.

وتشمل المنتجات التي تطرحها جوميا خلال فترة تخفيضات "الملابس والإلكترونيات والموبايلات والبقالة والأدوات المنزلية".

وتقدم جوميا خدمة تقسيط المنتجات لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرًا مع بنوك الأهلي ومصر وكريدي أجريكول بدون أي فوائد، مع إمكانية الدخول على سحب للفوز بسيارة شيري إريزو 5.

نون دوت كوم:

بدأت شركة نون نشاطها في السوق المصري في فبراير الماضي، ويعد هذا العام هو الأول لشركة نون في تخفيضات البلاك فرايداي، وتطلقه الشركة تحت اسم "الجمعة الصفراء" نسبة للون المميز للشركة.

وتبدأ نون تخفيضات الجمعة الصفراء في يوم 24 نوفمبر ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، بتخفيضات تصل إلى 80%.

وتراهن نون على قدرتها فى توصيل الطلبات للعملاء خلال مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع إتاحة الدفع نقدًا عند الاستلام أو أونلاين باستخدام البطاقات الائتمانية عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقها.

ويوفر موقع نون أيضا خدمة الشحن المجاني لعملائها ممن يقومون بشراء منتجات تتجاوز قيمتها 250 جنيهًا.

أما أصحاب الطلبات بقيمة أقل من 250 جنيهًا فتمنحهم منصة نون سعر شحن ثابت 15 جنيهًا أي أن كان موقعهم داخل مصر، كذلك تتيح الشركة خدمة التقسيط خلال تخفيضات الجمعة الصفراء.

سوق دوت كوم:

تتيح سوق تخفيضات البلاك فرايداي تحت اسم "11/11" و"الجمعة البيضاء"، ويستمر الأول لمدة ثلاث أيام بتخفيضات على الأزياء وعدد آخر من المنتجات.

وتبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء من 23 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، وتتيح سوق دوت كوم إمكانية تقسيط قيمة المنتج بالتعاون مع البنك التجاري الدولي CIB بدون فوائد على 6 شهور، مع الحصول على قسيمة خصم تصل إلى 10% على حجز الطيران والإقامة من موقع فلاي إن عند التسوق بقيمة 5000 جنيه أو أكثر.

علاوة على حق حاملي بطاقات الدفع الوطنية ( ميزة ) فى استرداد 15% من قيمة المشتريات ( كاش باك).

المصرية للاتصالات "WE":

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مشاركتها في تخفيضات البلاك فرايداي تحت اسم "وي فرايداي" وتشمل تخفيض 50% على 11 نوعًا من أجهزة الموبايل مثل "نوكيا وهواوي وسامسونج وسيكو".

تخفيضات قطع غيار المحمول:

أعلنت شركة كي إم جي للتجارة والتوزيع عن تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على جميع قطع الغيار الخاصة بالأجهزة والهواتف التي تطرحها الشركة من خلال مراكز الخدمة التابعة لها.

وطرحت الشركة تخفيضات على أكثر من 16 منتجا مختلفا من منتجاتها الإلكترونية والهواتف الذكية التي تتولى توزيعها في السوق المحلية للعملاء.

يشار إلى أن الشركة هي وكيل معتمد لعدد من العلامات التجارية للمحمول، منها ميزو وون بلس.