المركزي: 18 مليار جنيه معاملات مالية باستخدام الدفع بالمحمول في سنة

كتبت - منال المصري:

قال البنك المركزي، إن عدد حسابات المشتركين بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول بلغ 13.84 مليون حساب في يوليو الماضي، بمعدل نمو قدره 26.6%.

وأشار المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 والمنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي قيمة المعاملات السنوية بلغت 18 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2018 حتى يوليو الماضي مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين علي الاستفادة من مميزاتها.

وقال البنك المركزي، إن عدد البنوك المرخص لها بتقديم خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول وصل إلى 28 بنكا.

وأوضح أن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول تعد من أهم المبادرات القومية المؤثرة بشكل كبير على تحقيق الشمول المالي والاستقرار المالي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر في 29 نوفمبر 2016 القواعد المنظمة الجديدة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول تزامنا مع اصدار وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجية بعملاء خدمات الدفع باستخدام المحمول.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى قام بالتعاون مع وزارة المالية بإطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية اعتبارا من أول مايو الماضي من خلال أكثر من 16 ألف نقطة بيع إلكتراونية بهدف توفير الوقت الخاص بتوريد المتحصلات الحكومية لدي حسابات الجهات الحكومية بالمركزي.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من كافة الإجراءات القبول عن 32.1 مليون بطاقة بنكية من خلال منظومة الدفع الوطنية ميزة كما تم التنسيق مع البنوك لتوفير 4.8 مليون بطاقة بنكية للمواطنبن مجانا.