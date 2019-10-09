"رايز أب" تستحوذ على منصة "StarterHub" لرواد الأعمال

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة رايز أب، في بيان اليوم الأربعاء، إنها استحوذت على StarterHub، المجتمع الإلكتروني للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، لتصبح رايز أب كونكت.

ويعد هذا الاستحواذ أسرع عملية تخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد شهر واحد فقط من انطلاق StarterHub، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة تتسق مع الخطة الموضوعة لمجتمع رايز أب، وتعد جزءاً من خطة نمو رايز أب كونكت، والتي ستحقق المزيد من إتاحة الفرص لمجتمع ريادة أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و ستعمل المنصة الجديدة تحت اسم رايز أب كونكت وسوف تستحوذ على اسم وموقع StarterHub وغيرها من الموارد التي في حوزتها. بالإضافة إلى ذلك سيواصل عمرو حسين، مؤسس StarterHub إدارة المنصة وغيرها من أنشطة مجتمع رايز أب بصفته "مدير علاقات الشركات الناشئة".

وستكون رايز أب كونكت منصة متكاملة قائمة على تكنولوجيا فعالة وسهلة التوظيف وقابلة للتوسع، وتهدف إلى إحداث تأثير مجتمعي إيجابي ملموس، وذلك عبر تقديم محتوى متعمق ومثير للاهتمام إلى جانب إطلاق مبادرات مميزة، بحسب البيان.

وسيتمكن الأعضاء عبر رايز أب كونكت من إحداث المزيد من التواصل داخل مجتمع ريادة الأعمال، والوصول إلى موارد الأعمال المطلوبة والفعاليات الهامة، إلى جانب العديد من المزايا بما فيها تنظيم الجلسات الإرشادية، موارد الأعمال، أهم الفعاليات، والعروض والتخفيضات المتاحة، وفقا لما ذكره البيان.

تقدم المنصة الإلكترونية والفعلية خدماتها لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين، الشركات الناشئة، والمنظمات، حيث تعطيهم المنصة الفرصة للتواصل، وبالتالي تعمل رايز أب كونكت على توصيل رواد الأعمال بالفرص المتاحة وتحويلها إلى أعمال على أرض الواقع.

تأسست رايز أب عام 2013 على يد عبد الحميد شرارة، وذلك بهدف توفير منصة قوية يمكنها توصيل الشركات الناشئة بالموارد المتاحة. وحالياً، تمكنت رايز أب من أن تصبح محطة توقف واحدة لجميع خدمات توصيل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالموارد المتاحة حول العالم.

وتأسست StarterHub أغسطس 2019 كمجتمع إلكتروني عبر الإنترنت للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين بهدف إمدادهم بجميع موارد الأعمال الضرورية، الجلسات الإرشادية عبر الإنترنت، إلى جانب توفير التدريب، والفعاليات، وورش العمل. ومنذ إطلاقها، استضافت StarterHub 2370 مؤسس ورائد أعمال إلى جانب وجود 2350 عضو نشط من 70 دولة و100 مدينة، لتصبح StarterHub محطة محورية في كل ما يخص محتوى ريادة الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخلق بذلك حراك وحوار غير مسبوق عبر مجتمع StarterHub.