تقرير أمريكي يتوقع زيادة إنتاج مصر من الأرز بنسبة 41% خلال الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير للملحق الزراعي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة إن يرتفع إنتاج مصر من الأرز خلال العام الموسم الجديد 2019- 2020 بقيمة 1.25 مليون طن متري أي بنحو 41%.

وقال تقرير للملحق الزراعي الأمريكي إن إنتاج مصر سيصل إلى 4.3 مليون طن متري (3.9 مليون طن)، مقارنة بتوقع سابق للوزارة بلغ 3.05 مليون طن متري (2.7 مليون طن).

ويُحصد الأرز في الفترة من أغسطس وحتى سبتمبر من كل عام.

وأرجع التقرير ارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى الزيادة الملحوظة في المساحات المزروعة من الأرز خلال الموسم الجديد.

ورفعت مصر المساحة المزروعة للأرز في الموسم المنقضي إلى 1.1 مليون فدان مقابل 800 ألف فدان في موسم 2018.

وتوقع علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل، لوكالة رويترز إن تتجه مصر لإنتاج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض في موسم المنقضي والذي انتهى حصاده في أغسطس الماضي.

وأضاف أن الرقم يأتي مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجهم في موسم 2018.

ويقول تقرير وزارة الزراعة الأمريكية: "يفضل الفلاحون زراعة الأرز، كونه أسهل في عملية الحصاد مقارنة ببقية المحاصيل الثانية، فضلًا عن ربحيته".

ويتوقع التقرير أن يبلغ استهلاك مصر من الأرز في الموسم الجديد 3.9 مليون طن متري.

وخفضت الوزارة لتوقعاتها للكمية المتوقع استيرادها خلال الموسم الجديد من 400 طن متري إلى 200 طن متري.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، قال الشهر الماضي إن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى 15 فبراير المقبل وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية.

وبحسب تصريحات نقلتها رويترز عن الوزير فإن إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات.

شهدت أسعار الأسعار الأرز تراجعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، نتيجة وفرة كبيرة من الكميات بالأسواق مع تراجع الطلب، بحسب ما قاله متعاملون في تجارة الأرز، لمصراوي سابقًا.