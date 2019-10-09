بعد تراجع حديد عز.. 6 شركات تخفّض أسعارها للمرة الثانية خلال الشهر الجاري

كتبت- منار الرخ:

واصلت مصانع الحديد تخفيض أسعارها، للمرة الثانية، منذ بداية الشهر الجاري، مع انخفاض أسعار الخامات العالمية، وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب، لمصراوي، إن شركات المراكبي، والسويس، والعشري، وبشاي، ومصر استيل، والجارحي، خفضوا أسعار الحديد بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، اليوم، مقارنة بالثلاثاء الماضي، وذلك بعد تخفيض حديد عز بنحو 390 جنيها، أمس.

وقال الدجوي، إن شركات الحديد أرسلت للتجار اليوم أسعارًا جديدة أقل من أسعار بداية شهر أكتوبر، ما يعد ثاني تخفيض منذ بداية الشهر.

ووصل سعر حديد شركة المراكبي إلى 10400 جنيه مقابل 10600 في أول أكتوبر الجاري، بحسب الدجوي.

وأضاف الدجوي، أن سعر حديد العشري انخفض إلى 10200 جنيه، مقارنة بـ 10500 جنيه، وسعر شركة السويس 10850 جنيه، مقارنة بـ 11200 جنيه، وسعر بشاي 10800 جنيه، مقارنة بـ 11150 جنيه للطن الواحد.

وأضاف الدجوي، أن مصنع مصر ستيل خفض أسعاره بنحو 400 جنيه، ليسجل الطن 10400 جنيه، مقارنة بـ 10800 جنيه للطن الواحد.

وتراجع سعر حديد الجارحي بنحو 300 جنيه، ليسجل اليوم 10500 جنيه، مقارنة بـ 10800 جنيه بداية الشهر.

ويأتي تخفيض أسعار الشركات بعد أن قررت شركة حديد عز، تخفيض أسعار بيع حديد التسليح، بنحو 390 جنيها للطن الواحد، بداية من أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في نحو أسبوع، بحسب ما قاله خالد الدجوي.

ووصلت أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع، إلى 10900 جنيه لحديد الأطوال شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 11290 جنيها للطن في مطلع الشهر الجاري.

وتراجع سعر تسليم المصنع للحديد اللفائف إلى 10700 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 10890 جنيه للطن الثلاثاء الماضي.

وقال الدجوي إن تراجع الأسعار سببه تخفيض أسعار الغاز للمصانع، واستمرار تراجع أسعار خام البليت عالميًا.

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.