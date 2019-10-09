بعد خسائر عامين.. لماذا تحولت المصرية لتجارة الأدوية للربح العام الماضي؟

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت الشركة المصرية لتجارة الأدوية – التابعة لقطاع الأعمال العام - إلى الربح خلال العام المالي الماضي، بحسب ما قاله الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريحات لمصراوي.

وقال الطويل، إن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 102 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر 278.7 مليون جنيه خسائر.

وارتفعت إيرادات النشاط لتصل إلى 9 مليارات جنيه خلال العام الماضي، مقابل 7.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وتحولت الشركة المصرية لتجارة الأدوية للخسارة في العام المالي 2016 -2017، حيث بلغت صافي خسائرها نحو 602 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 136.7 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للشركة.

وكانت هذه الخسارة تتابع لتراجع أرباح الشركة من 189.3 مليون جنيه في 2014-2015، إلى 136.7 مليون جنيه، في 2015-2016، وهو العام السابق للخسارة.

وقال رئيس الشركة، إن هناك عدة عوامل أدت إلى التحول للربحية العام المالي الماضي، بينها تحويل عمليات الشراء إلى عملية مركزية، مع الحفاظ على مستوى مخزون جيد لتغطية الطلبات والتوريدات مع مراعاة ألا يتحول هذا المخرون إلى مخزون راكد.

وأوضح أنه من بين العوامل أيضًا افتتاح 4 صيدليات جديدة والتعاقد على 4 فروع أخرى خلال العام المالي الماضي، وزيادة عدد الشركات والعملاء المتعاملين مع الشركة، حيث "أضفنا نحو 12 شركة نستورد لها منتجات خلال العام المالي الماضي".

"طبقنا أيضًا حوافز البيع على المتسهدفات، حيث يحصل مندوبو المبيعات على حوافز مرتبطة بحجم المبيعات، وقللنا السحب على المكشوف" بحسب رئيس الشركة.

وقال رئيس الشركة إن وزارة الصحة بدأت توريد دفعات من مستحقات الشركة لديها والتي كانت تقدر بنحو مليار جنيه، ما ساهم في تحسين وضع الشركة.

وأوضح أن الشركة لم تستفد بشكل مباشر من توجه الحكومة لرفع أسعار منتجات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، لكنه قال إن هذه الزيادة تنعكس على حجم أعمال الشركة في عملية التوزيع.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية في التجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والاستيراد والتصدير.